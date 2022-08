Migranti in Italia: 95.184 persone in stato di accoglienza

Sono 95.184 i migranti in stato di accoglienza in Italia al 10 agosto, un dato in aumento del 23,9 per cento rispetto al medesimo periodo del 2021. E’ quanto emerge dal dossier del Viminale pubblicato oggi in seguito alla tradizionale riunione del 15 agosto del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Di questi, 682 si trovano in hotspot, 63.570 in centri di accoglienza e 30.932 sono stati inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione (Sai). Osservando la distribuzione per regione, si nota un marcato aumento dell’accoglienza nel nord Italia rispetto allo scorso anno: +11 per cento in Lombardia, +10 per cento in Emilia-Romagna, e +9 per cento in Piemonte. Significativo anche l’aumento del 9 per cento registrato in Sicilia.