Marathon Caltanissetta: continuano i successi degli atleti al 5º Memorial Gaetano Gruttadauria

Sabato scorso, a Serradifalco CL, si è disputato il 5° Memorial Gaetano Gruttadauria; gara di corsa su strada che rientra nel grand prix della provincia di Caltanissetta.

Partiti dalla via Cav. Vittorio Veneto, gli atleti hanno percorso le vie del centro storico imbattendosi tra salite e discese, con un fondo sia in asfalto che in basalto; tutto ripetuto per sei volte, per un totale di 6300 metri.

Serata ricca di soddisfazioni per i 14 atleti della Marathon Caltanissetta; tra colori, emozioni e passione i runners hanno conquistato diversi podi. Contestualmente ai premi ricevuti per la posizione raggiunta in gara, sono stati assegnati i titoli e le maglie di campione provinciale.

Nota di merito alle donne della Marathon CL, piene di grinta ed euforia, ancora una volta, incassano nuovi titoli: Francesca Guarneri giunge prima per la categoria SF35 (28’49’’), Graziella Giambra seconda per la categoria SF45 (34’11’’), Maria Riggi seconda (34’43’’) e Domenica Cannistraci terza (35’52), entrambe per la categoria SF50.

Esuberanti gli uomini Marathon CL, a partire dal giovane Mattia Falzone che vince il primo premio per la categoria PM (24’54’’) e per concludere con Luigi Trentuno che si aggiudica il secondo gradino sul podio per la categoria SM65 (28’36’’). Ottimi i risultati degli altri atleti: Giuseppe Mastrosimone conquista la terza posizione per la categoria SM45 (25’28’’), Angelo Arancio 26’32’’, Giovanni Zagarella 27’37’’, Massimo Cancemi quinto per la categoria SM60 (29’37), Francesco Calabrese (30’07’’), Francesco Lomonaco (32’32’’), Giuseppe Vitello (34’03’’) e Luciano Mangiavillano (36’24’’).

Giornata indelebile per i cinque atleti Marathon CL insigniti del titolo di campione provinciale; quattro di loro, oltre ad essere compagni di squadra, vivono anche nello stesso paese, San Cataldo. Le maglie sono state assegnate a: Francesca Guarneri SF35, Graziella Giambra SF45, Mattia Falzone PM, Giuseppe Mastrosimone SM45 e Luigi Trentuno SM 65. Emozionante la consegna effettuata dal coach Giuseppe Fasciana agli atleti Falzone M. e Guarneri F., che da tempo seguono i suoi programmi di allenamento con palesi miglioramenti.

Prossimo appuntamento, ai fini del campionato provinciale, domenica 11 settembre a Caltanissetta, per il noto evento podistico della città, il “Kalat”.