Mancata bonifica: procura cita 12 amministratori e dirigenti della Raffineria

La procura di Gela ha citato in giudizio 12 amministratori e dirigenti delle società ‘Raffineria di Gela Spa’ e ‘Syndial Spa’ (ooggi Eni Rewind Spa).

Secondo l’accusa gli indagati, in concorso tra loro, non avrebbero provveduto alla bonifica e al recupero delle falde acquifere nella zona del petrolchimico, pur essendone obbligati per legge.

L’udienza è stata fissata per il 13 dicembre davanti al tribunale di Gela per la fase dibattimentale.

“In merito alla citazione a giudizio da parte della Procura di 12 dipendenti di Raffineria di Gela ed Eni Rewind – si legge in una nota dell’azienda -, Eni conferma la massima collaborazione con le autorità competenti e confida di dimostrare in sede processuale la correttezza del proprio operato e il rispetto dei requisiti di legge”.