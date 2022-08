Italia, incendia la casa dopo una lite “infuocata” con la convivente: ustioni gravi per la vittima e il suo attentatore

E' in arresto all'ospedale Cto di Torino, con l'accusa di tentato omicidio. Nel rogo ha riportato gravi ustioni anche la convivente

E’ in arresto all’ospedale Cto di Torino, con l’accusa di tentato omicidio, l’operaio bielorusso rimasto gravemente ustionato nell’incendio del suo appartamento.

Nel rogo ha riportato gravi ustioni anche la convivente, una 39enne peruviana.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri l’uomo avrebbe volontariamente dato fuoco alla casa dopo una lite con la donna. I due hanno riportato ustioni su oltre il 50% del corpo. Sono ricoverati in prognosi riservata al Cto ma non sono in pericolo di vita.