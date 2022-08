Istituito presso l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Caltanissetta l’Albo delle Imprese per il Mercato degli Agricoltori

Il Dirigente dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Caltanissetta – Servizio 8 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Dr. Agr. Giuseppe Calafiore rende noto che al fine di incrementare i servizi all’utenza ed in particolare a favore delle aziende che commercializzano i propri prodotti che è stata attivatala procedura per l’accreditamento delle aziende agricole mediante l’iscrizione delle aziende all’Albo delle imprese regionali accreditate per la partecipazione ai “Mercati degli Agricoltori” al fine per poter partecipare ai mercati agricoli ai sensi della manifestazione di interessi riguardo all’istituzione dei “Mercati degli Agricoltori” pubblicata sulla GURS. n. 16 Parte I dell’11 aprile 2008.

Con l’istituzione dell’ Albo provinciale si intende favorire la realizzazione di “Mercati degli agricoltori”, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

– favorire la conoscenza delle produzioni locali di qualità;

– creare opportunità per le piccole produzioni e per i produttori;

– promuovere l’incontro tra il mondo della produzione e il mondo del consumo;

– promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra l’ente pubblico e gli operatori privati;

– sperimentare forme innovative di gestione del progetto, attraverso la condivisione e l’autorganizzazione da parte dei produttori.

Il “Mercato degli agricoltori” è caratterizzato da:

– spazi espositivi per la presentazione e vendita di prodotti agricoli, agroalimentari e dell’artigianato;

– presenza espositiva di realtà istituzionali e associative;

– spazio dedicato alla ristorazione locale, con piatti legati alla stagionalità e al territorio;

– iniziative di incontro e conoscenza a favore dei consumatori;

– iniziative didattiche, ricreative e animazioni (dimostrazioni, degustazioni, visite guidate, spettacoli culturali, ecc…).

I partecipanti potranno essere:

– produttori singoli o in associazione temporanea;

– associazioni di produttori;

– consorzi di produttori;

– strutture associative ed organizzazioni di categoria;

– operatori dell’artigianato e dell’agro-alimentare;

– associazioni enogastronomiche.

L’attività di vendita sarà consentita solo ad imprenditori “accreditati” dal Dipartimento Regionale dell’Agricoltura che esercitino la propria attività produttiva nell’ambito del territorio siciliano.

Ai fini dell’accreditamento, le imprese agricole dovranno presentare apposita istanza

presso la sede dell’Ispettorato UO S8.04 oppure alle Condotte Agrarie di Gela, Mazzarino Mussomeli o presso lo Sportello Verde di Delia.

Il personale a cui fare riferimento per informazioni sono: il Dr. Cancemi Massimo Dirigente dell’UO S8.04 “Servizi allo sviluppo, qualità agroalimentare e diversificazione” e i Funzionari Direttivi Aiesi Roberto e Agnello Catena.