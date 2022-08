Guasto al Blufi, Caltaqua rimodula la distribuzione su Mazzarino, Riesi e parte di Gela

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto in serata, con una comunicazione telefonica, che a causa di un guasto all’adduttore Blufi ha dovuto interrompere la fornitura ai territori di Mazzarino e Riesi e di aver dovuto ridurre la fornitura al territorio di Gela. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha dovuto rimodulare la distribuzione nei comuni interessati secondo il seguente piano:

– Mazzarino e Riesi: oggi, lunedì 29 agosto, distribuzione garantita con l’impiego delle risorse proprie del Gestore; martedì 30 agosto, distribuzione sospesa;

– Gela: oggi, lunedì 29 agosto, distribuzione sospesa nelle zone Caposoprano Alto e Basso; San Giacomo Alto e Basso; Fondo Jozza. Distribuzione regolare, come da programma, nella restante parte del territorio.

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti che saranno resi mano mano disponibili