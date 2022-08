Ferragosto: alle isole Egadi soccorsi in 12 tra turisti e diportisti

Militari e motovedette della Guardia Costiera di TRAPANI e degli uffici marittimi di Favignana, San Vito lo Capo, Castellammare del Golfo e Marettimo hanno salvato 12 persone che si trovavano in difficolta’ in mare, prestando assistenza e soccorso a numerose imbarcazioni e natanti da diporto per varie emergenze avvenute durante la navigazione. La motovedetta CP 770 di TRAPANI interveniva per soccorrere il conduttore di un’unità adibita a trasporto turisti nelle Isole Egadi che, in navigazione a Levanzo, a seguito di un improvviso malore aveva perso conoscenza, lasciando la barca ed i passeggeri presenti a bordo in balia della corrente e del forte vento presenti in zona, con pericolo di urtare la vicina costa rocciosa. Il battello veloce GC A88 della guardia costiera di TRAPANI ha, invece, intercettato un’unita’ a vela con una persona a bordo con una grave ferita lacero-contusa alla mano, che si era procurato maneggiando una cima rimasta incastrta nelle vele dell’unita’. La motovedetta CP 849 di TRAPANI è intervenuta in prossimita’ dello specchio acqueo di Nubia, dove un diportista con la propria unita’ a motore si era incagliato nei bassi fondali presenti in zona.

Oltre alla vigilanza e ai controlli effettuati in mare, è stata condotta una mirata operazione di monitoraggio, prevenzione e costante presenza presso tutte le spiagge libere ed in concessione del litorale, vigilando sulla presenza delle postazioni dei bagnini di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza da tenere a disposizione per gli interventi di soccorso e sul rispetto delle normative rivolte alla tutela dell’ambiente marino e del demanio marittimo.