Elezioni, Provenzano(PD): “Voltafaccia Conte è un regalo alla peggiore destra”

“C’e’ stato un vero e proprio voltafaccia di Giuseppe Conte che ha creato un grande malcontento e sconcerto persino tra gli eletti e gli elettori del M5s: e’ stato un vero e proprio regalo fatto alla peggiore destra di sempre che in Sicilia e’ persino peggiore di quella nazionale”. A dirlo il vice segretario nazionale del Partito Democratico, Peppe Provenzano, rispondendo a Palermo ai giornalisti sulla rottura dell’alleanza giallo-rossa in Sicilia. “Quando qualcuno dice che il M5s e’ una forza progressista e qualche elettore di sinistra vorrebbe votare il M5s – ha concluso -, bisogna ricordare che per una forza di sinistra la prima regola e’ di non fare un regalo alla destra come ha fatto Conte”.