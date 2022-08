Di Maio “Se vince Centrodestra niente redistribuzioni migranti in Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema delle politiche migratorie resterà cruciale: attualmente “i migranti che arrivano in Italia vanno redistribuiti nel resto d’Europa. Se dovessero vincere Salvini e Meloni non sarà più così, perchè Orban e gli alleati della Meloni non vogliono le redistribuzioni. Questo significa che se arrivano i migranti, ce li dobbiamo tenere”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, a “La corsa al voto” su La7. Il blocco navale d’accordo con i Paesi di provenienza? “Ma di cosa stiamo parlando? Alcuni di questi Paesi non hanno neanche un governo riconosciuto e sono instabili”, risponde. E sulle ong: “Svolgono un ruolo fondamentale, poi se ci sono delle irregolarità vanno perseguite.

