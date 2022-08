Nella settimana dal 17 al 23 agosto in Sicilia si è registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi al Covid ogni 100.000 abitanti: 1.814. Il report settimanale della Fondazione Gimbe evidenzia un aumento dei nuovi casi (10,3%) rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (14,2%) e in terapia intensiva (4%) occupati da pazienti Covid.