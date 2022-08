Caltanissetta, scalinata sotto la “Giovanni Verga”: lavori di recupero dopo la pausa estiva

Saranno avviati dopo la pausa estiva e lavori per la messa in sicurezza della scuola media “Giovanni Verga” con la costruzione di un grande muro di sostegno.

Finalmente sarà sistemata riaperta al transito pedonale la scalinata, chiusa da parecchi anni in per precauzione, che collega la scuola con la sottostante via Rosso di San Secondo. Il prossimo avvio dei lavori è stato programmato dall’ufficio tecnico del Comune.

I lavori sono stati finanziati dal Ministero dell’Interno per l’importo di €323000 e sono stati già affidati dal comune alla ditta Emma Lavori Coop Scarl di San Cataldo che ha offerto il maggior ribasso nella gara di appalto che si è svolta lo scorso mese di aprile. Il progetto prevede la realizzazione di una paratia a protezione della scuola con il rinforzo dell’attuale muro di sostegno e di contenimento del terreno sul quale la scuola è stata costruita.

La necessità realizzare un muro di sostegno più robusto torta quando è stato costatato che in quello esistente si è aperto una fessurazione. Da quel momento la scuola è stata monitorata è sempre stato accertato che non corre alcun pericolo perché non è stato registrato alcun cedimento. Ma l’apertura della fessurazione è stata interpretata come un campanello di allarme si è pensato a al rinforzo del muro e sostegno. Come conseguenza era stata chiusa per precauzione la scalinata di accesso alla scuola che è addossata al muro.

Ma nel frattempo la scalinata, chiusa con divieto di accesso e pertanto inaccessibile e non utilizzata, è diventata ricettacolo di rifiuti di ogni genere e vi sono cresciuta erbacce selvatiche di ogni specie che coprono gli scalini e si diffondono nel muro accanto mentre rifiuti marciscono ed emanano un odore poco piacevole.

Con la costruzione della grande robusta paratia di protezione gli inconvenienti che provoca attualmente la scalinata saranno eliminati perché, in contemporanea, la scalinata sarà pulita e sistemata e anche riaperta al transito con vantaggi per i docenti gli alunni che potranno nuovamente utilizzarla per raggiungere o uscire dalla scuola con maggiore facilità.