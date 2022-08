Caltanissetta, presentati da Cateno De Luca i candidati di “Orgoglio Siculo”

Valeria Dell’Urti, Angelo Montebello e Francesco Rimmaudo sono i tre candidati della lista “Orgoglio Siculo” che hanno scelto di appoggiare il programma di governo della regione del leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

Per la lista De Luca sindaco di Sicilia nelle scorse settimane erano stati presentati Marzia Maniscalco, Giampiero Moddafari e Angelo Bellina.

Per Sicilia Vera Guglielmo Panebianco, filmaker e attivista per i diritti umani, fondatore del movimento No Muos, Noemi Maria Passaro, prima dei non eletti all’ultima tornata elettorale di Caltanissetta e Marco Maniglia, imprenditore.

«Le nostre tre ammiraglie – ha affermato De Luca – rappresentano la base del progetto politico “De Luca sindaco di Sicilia”. Qui a Caltanissetta abbiamo chiuso registrando l’adesione di candidate e candidati pronti a mettere al servizio del progetto e della collettività la propria esperienza e il proprio impegno. Non è escluso – ha aggiunto De Luca – che si possa aggiungere una quarta lista così come è accaduto ad Enna considerando che continuiamo a registrare richieste da parte di imprenditori e semplici cittadini che vogliono metterci la faccia candidandosi. È questo lo spirito che anima la nostra azione politica: la possibilità per ognuno di contribuire al raggiungimento del risultato impegnandosi in prima persona».