Caltanissetta, Pd Libertà: “istituire un tavolo tecnico per restituire lustro e dignità al Centro Storico”

Riceviamo e pubblichiamo una considerazione del segretario del Circolo PD Libertà Giancarlo La Rocca

È di questi giorni l’ennesima supplica, da parte degli abitanti e dei commercianti del centro storico di Caltanissetta, nei confronti delle autorità cittadine, per lo stato di degrado e di abbandono del centro storico in generale e del corso Umberto I in particolare, dove pure vi è la sede del palazzo Comunale.Si lamentano, giustamente, la violazione della quiete pubblica e del decoro urbano, il maltrattamento dei palazzi monumentali, i portoni dei quali sono utilizzati nelle ore pomeridiane e serali come porte di calcio durante le estemporanee e frequenti partite, il concreto rischio della pubblica incolumità durante le vere e proprie gare di biciclette che si svolgono questo, di conseguenza, impedisce il normale svolgimento delle residue attività commerciali e di lavoro

.Come Partito democratico, siamo vicini ai residenti ed ai commercianti del centro storico e condividiamo le legittime richieste di sicurezza e controllo del territorio, crediamo che sia giusto instaurare un tavolo tecnico di discussione tra le autorità preposte per affrontare la questione nelle giuste sedi, riteniamo che la repressione delle violazioni non può e non deve essere l’unica strada da intraprendere ma che si debbano cercare e trovare le giuste soluzioni affinché il centro storico possa ritrovare la dignità ed il valore che ha perso in questi ultimi lustri.

A tal fine ci rendiamo disponibili a partecipare ad ogni iniziativa che possa iniziare seriamente ad affrontare la problematica.Il segretario del Circolo PD Libertàarch. Giancarlo La Rocca