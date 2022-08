Caltanissetta, il M5S non riesce a completare la lista per l’ARS

Il MoVimento 5 Stelle ancora in alto mare in provincia di Caltanissetta quando oggi alle ore 20 scade il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali in Sicilia prevista siano le politiche il 25 settembre.

La “barca” dei grillini nisseni sembra muoversi in un mare mosso e non in grado di ripetere le affermazioni elettorali registrate negli ultimi anni. Le difficoltà in cui si ritrovano attualmente grillini si sono ulteriormente manifestate ieri, quando ancora non c’erano certezze sui nomi dei tre candidati che dovrebbero andare lista. L’unica ipotesi probabile è che il gelese Nuccio di Paola, deputato regionale uscente e portavoce siciliano del movimento, diventato (dopo la non condivisione della candidatura a governare di Caterina Chinnici) anche il candidato del MoVimento 5 Stelle per la presidenza sarà costretto a presentarsi anche nella lista degli aspiranti deputati regionali.

Fino a ieri, dopo la rinuncia di molti attivisti, c’è stata una ricerca spasmodica di volontari da candidare e avrebbero dato la loro disponibilità due matricole della politica attiva, Filippo Ciancimino (dipendente alla sovraintendenza ai beni culturali) e l’ingegnere Salvo Scivoli. Il problema più impellente rimane quello e trovare una donna che contribuisca con i suoi voti a far scattare almeno un saggio nella provincia che 5 anni riuscì ad esprimerne ben due (lo stesso Di Paola e Giancarlo Cancelleri).

Nel pomeriggio sono stati fatti i nomi di Bernardette Arcarese (ex candidata a Sindaco di San Cataldo) e la sommatinese Antonella Corrado che lavora a Gela. Non è comunque da escludere il ripescaggio della deputata regionale uscente Ketty Diamante e già candida nazionali.

Discussioni fino all’ultimo ci sono state anche ieri in casa di Fratelli d’Italia, dove gli unici sicuri ad andare lista sono l’attuale sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, la dottoressa Ilaria Amico di Serradifalco per risolvere controversie su chi deve essere il terzo candidato fino a ieri sera c’è stata una contesa interna (tutta gelese) tra l’ex presidente della provincia nissena ed ex deputato regionale Pino Federico e l’ex consigliere comunale Totò Scuvera. Pare che fino Federico sia stato escluso abbia deciso di candidarsi con la nuova DC di Cuffaro.

Ormai certi della candidatura: Marco Andaloro, Marina Castiglione e Peppe Di Cristina. Candidati con il Partito Democratico, Roberto Alabiso, Oscar Aiello e Valentina Spinello con la Lega di Salvini, Rosario Caci, Massimo Dell’Utri e Carmelina Ricotta con “Noi e la Sicilia” (lista proposta da Saverio Romano Raffaele Lombardo), l’uscente Michele Mancuso, Rosetta Cirrone Cipolla e Salvatore San Vito con Forza Italia.

A sostegno di Cateno De Luca, candidato a presidente della Regione in provincia sono state presentate tre liste di cui fanno parte Angelo Bellina, Marzia Maniscalco e Giampiero Modaffari con “De Luca Sindaco di Sicilia “, Valentina Dell’Utri, Angelo Montebello, Francesco Rimmaudo con “Orgoglio Sicilia”, Marco Maniglia, Noemi Passaro, Guglielmo Panebianco con “Sicilia Vera”.

Nelle liste nazionali, nel collegio di Gela, Agrigento e Trapani, si sono pure candidati alla camera l’attuale sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio con Forza Italia, Federica Giorgio con “Più Europa” di Emma Bonino. Quest’ultima si presenta anche nel collegio di Milano 2.01