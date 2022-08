Caltanissetta, gli immobili sequestrati a Montante erano in stato precario: sostituiti con altri 4

Tre immobili sequestrati a luglio ad Antonello Montante verranno sostituiti con altri.

E’ quanto ha disposto la Corte d’appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti, che ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Raffaele Palermo, legale del Comune di Caltanissetta, costituitosi parte civile nell’ambito del processo celebrato nei confronti dell’ex leader di Confindustria Sicilia e di altri quattro imputati.

L’avvocato ha rilevato che uno dei tre immobili sequestrati a Montante, situato a Serradifalco, in realta’ non risulta di sua proprieta’ e gli altri due sono invece in condizioni precarie.

La Corte, ha quindi disposto il sequestro conservativo di altri quattro immobili, uno a Caltanissetta e tre a Serradifalco.