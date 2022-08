Caltanissetta, Gambino: “A ottobre sarà convocato il Forum Centro storico”

Il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino risponde ai tanti cittadini e imprenditori locali che chiedono misure straordinarie ed efficaci per il rilancio del centro storico.

Da “salotto buono” o “cuore pulsante” della città, infatti, si è ormai trasformato in luogo abbandonato dagli abitanti e circondato da saracinesche chiuse e locali abbandonati.

Un’emorragia che non è più tollerata dagli stessi Nisseni che chiedono di trovare soluzioni funzionali per ripopolare il centro storico.

Il Sindaco ha così chiarito:

“Quello della rigenerazione del Centro storico cittadino è un argomento fondamentale per l’amministrazione comunale, perché il Centro storico è il cuore della città.

Da tempo non è più il suo centro geografico, né logistico, ma deve rimanerne il centro culturale e sociale. Deve tornare ad essere il più bel luogo dove stare insieme. Senza, con questo, voler mettere in secondo piano le periferie o le zone nuove della città.

Durante il periodo pandemico, in cui le priorità del quotidiano erano imposte dalla situazione di rischio per la tenuta sociale e in cui le attività commerciali e di intrattenimento pubblico erano limitate da giustificati timori e dalle norme emergenziali, l’amministrazione ha lavorato incessantemente sull’argomento con lo sguardo diretto al post-pandemia. Ha introdotto perciò diverse misure infrastrutturali (anche immateriali), necessarie ad abilitare le singole azioni specifiche che, nel loro complesso, attiveranno il processo rigenerativo.

Adesso i tempi sono maturi per rendere operative le misure infrastrutturali, definire tutte le azioni specifiche da adottare e lanciarle.

Nel 2020, è stato approvato un Regolamento della partecipazione civica che contiene tutti gli strumenti adeguati a favorire il coinvolgimento attivo della cittadinanza sia nelle scelte politico-amministrative, che nelle azioni concrete che le realizzano. Nel regolamento questa amministrazione ha previsto, tra gli altri, uno strumento che ben si adatta a far emergere gli orientamenti ed a fornire elementi utili ad effettuare scelte condivise per la soluzione di problemi comuni: il Forum civico, anche detto Assemblea cittadina, (Art.17 del Regolamento della partecipazione civica). E’ questo lo strumento che l’amministrazione mette a disposizione per elevare ad argomento prioritario quello del decoro del Centro storico, nel senso più ampio.

Con specifico atto il Sindaco convocherà formalmente per la prima decade di ottobre il “Forum Centro storico”. La scelta del periodo corrisponde all’esigenza di evitare l’inopportuna coincidenza del Forum con quello delle consultazioni elettorali (come previsto nel Regolamento stesso), anticipando eventuali dubbi sul suo possibile uso come strumento di propaganda politica.

Il Forum partendo dalla considerazione degli interventi già effettuati o definiti dall’amministrazione, che nel seguito si elencano, servirà ad aggiungere elementi di valutazione e potrebbe arrivare a fissare azioni specifiche da far rientrare nel processo di rigenerazione complessivo.

Misure finora adottate o con atti in via di predisposizione:

Riqualificazione e rigenerazione quartiere Provvidenza;

Università in centro (attivazione della sede di Via Re d’Italia, c/o “ex Capuana”);

Patti di collaborazione (accordi di gestione condivisa di beni comuni tra gruppi di cittadini ed amministrazione comunale, introdotti con il regolamento, che apportino vantaggi. Processi in via di attivazione: patti per decoro strade e traverse del Centro storico e per attività biblioteca);

Centro per l’informazione turistica Corso Umberto I alto (insieme a Servizio Turistico regionale di Caltanissetta, Museo diocesano, Legambiente, Slow food Sicilia, Ass. “Via dei frati”, Pro loco) + segnaletica di 4 percorsi turistici + sito informativo con percorsi geolocalizzati su mappa;

Ristrutturazione e riorganizzazione URP (migliore informazione a cittadini e visitatori, grazie anche ai giovani del servizio civile);

Arredo e verde (concorso di idee, entro l’anno);

“Investo al centro, 2023” (contributi per apertura attività in Centro storico);

Locazione a basso costo di immobili comunali di Corso Umberto I alto.

La data esatta ed il funzionamento del Forum, saranno indicate nella convocazione dei prossimi giorni”.