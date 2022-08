Caltanissetta, Festa del Redentore: il 6 agosto infiorata e Santa Messa

Torna a Caltanissetta la celebre “Infiorata” che caratterizza la festa del Redentore.

Il 6 agosto, dal cuore della città fino al suo punto più alto sono stati organizzati degli eventi sacri in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e la Pro Loco.

Alle 19 nella Cattedrale Santa Maria La nova si svolgerà la Santa Messa. A seguire ci sarà la processione del simulacro del Redentore per le vie del Centro Storico passando per corso Vittorio Emanuele, via Re d’Italia e Corso Umberto. Il corteo sarà acompagnato dalla banda musicale “G. Verdi”.

Alle 19.30, quasi in contemporanea, la Santa Messa sarà celebrata nel piazzale del Redentore.

Al termine della liturgia sacra, verso le ore 21, si esibirà il Trio Malarazza composto Roberto Vitale, Rita Scarlata e Sergio Cutrera.

Il piazzale sarà addobbato con decori floreali.