Caltanissetta, Elezioni: Scichilone candidato Udc alle Regionali

Gli attuali assessori al Territorio e ambiente e alle Attività produttive della Regione Siciliana, Toto Cordaro e Mimmo Turano, saranno capilista dell’Udc alle prossime elezioni regionali nell’Isola. L’annuncio nel corso di una conferenza stampa all’Assemblea regionale siciliana, convocata da Cordaro e dal coordinatore regionale dello scudocrociato, Decio Terrana, per ribadire che il simbolo dell’Udc sarà in corsa alle Regionali.

Lo stesso Terrana sarà capolista in provincia di Agrigento, mentre l’attuale deputato regionale Giovanni Bulla guiderà la lista Udc in provincia di Catania. In provincia di Ragusa la lista dei centristi sarà guidata dall’ex sindaco di Modica Ignazio Abate, mentre nel Siracusano il capolista sarà l’attuale sindaco di Melilli Giuseppe Carta.

In provincia di Caltanissetta il capolista sarà il coordinatore provinciale Silvio Scichilone, nell’Ennese l’attuale assessore all’Agricoltura del Comune di Nicosia Nino Mancuso. Per quanto riguarda la provincia di Messina, invece, i candidati saranno posizionati in ordine alfabetico.