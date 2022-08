Caltanissetta, codice rosso per un 63enne caduto dal tetto mentre riparava l’antenna Tv

Un romeno di 63enne e’ caduto dal tetto della propria abitazione, a Raffadali, nell’Agrigentino, mentre stava cercando di riparare l’antenna televisiva. E’ precipitato da un’altezza di circa 5 metri e l’impatto e’ stato violento.

L’uomo, che ha riportato un importante trauma cranico, e’ stato soccorso da personale del 118 e trasferito, in elicottero, nell’ospedale di Caltanissetta. Nel nosocomio e’ ricoverato in codice rosso e sottoposto a Tac. Sul posto per indagini e rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Raffadali.