Caltanissetta, Bailando nei quartieri: le serate danzanti di Angela Cammarata

L’associazione “Voglio vivere così” promossa e rappresentata da Angela Cammarata prosegue con i suoi appuntamenti di ballo aperti alla cittadinanza.

Incontri dove poter ballare o semplicemente restare comodamente seduti in una panchina per guardare, incontrare persone e chiacchierare per intrattenersi in queste calde serate estive in città.

Brani di liscio, balli di gruppo ed esibizioni di scuole di ballo saranno i principali protagonisti.

Gli eventi, patrocinati dal Comune di Caltanissetta e dall’Assessorato alla Cultura, sono iniziati il 7 luglio e durerano fino al 15 settembre.

Ecco il Calendario e i relativi luoghi di incontro che ancora si devono svolgere:

11 agosto – Piazza della Repubblica

4 agosto – Corso Umberto

18 agosto – Santa Barbara

25 agosto – Corso Umberto

1 settembre – San Luca

8 settembre – Corso Umberto

15 settembre – Piazza della Repubblica

L’associazione “Voglio vivere così” e Angela Cammarata invita la cittadinanza a partecipare.

Nella foto: la serata inaugurale del 7 luglio tenuta nella Piazza della Repubblica