Sutera, nel bilancio 2022 Regione Siciliana 76.000 euro per riqualificare area accesso Monte San Paolino

SUTERA – Dal conune fanno sapere che “sono stati introdotti nel bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022, 76.000,00 euro per la “Riqualificazione dell’area di pertinenza degli impianti mobili di accesso al Monte San Paolino” nel Comune dì Sutera. Con questa cifra si metteranno a punto le ultime cose necessarie per far partire l’ascensore sul Monte San Paolino permettendo la vista del Balcone della Sicilia anche ad anziani con difficoltà motorie e disabili”.