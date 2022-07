Sicilia. Agrigento, Mareamico: “Riserva Punta Bianca invasa da incivili”, ecco il video

“Mentre la Riserva di Punta bianca attende ancora il decreto definitivo d’istituzione, da parte del governo regionale, gli incivili organizzano una ”invasione”. Lo scorso weekend l’anarchia si è impossessata di una delle spiagge più belle di Punta Bianca: Vincinzina, nel territorio di Palma di Montechiaro, sotto il castello. Gommoni e jet sky ormeggiati a riva e sul bagnasciuga un barbecue”.

E’ la denuncia dell’associazione Mareamico. “Giova ricordare che le ordinanze della Capitaneria di porto vietano a tutte le imbarcazioni di arrivare a meno di 300 metri dalla riva, in presenza di costa sabbiosa e 100 metri, in presenza di coste a picco sul mare. Ed ovviamente è vietato accendere fuochi in spiaggia – dice l’assocazione -La ratio di queste disposizioni sono a tutela della salute delle persone e della natura dei luoghi. Il transito di natanti e di jet sky è semplicemente pericoloso per i bagnanti (per chi nuota, fa snorkeling o si sta semplicemente rilassando in acqua) ed i fuochi potrebbero incendiarsi, inquinano e potrebbero provocare danni a persone o cose. Purtroppo nessuno è intervenuto a bloccare queste barbarie”.

Ecco il video delle “invasioni barbariche”: https://fb.watch/embfaEaISW/