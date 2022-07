Santa Caterina, l’accoglienza, la cavalcata e la benedizione del novello sacerdote don Giuseppe Provenzano

SANTA CATERINA VILLARMOSA – La comunità caterinese in festa perché un figlio di quella terra, assieme ad altri due confratelli, è stato ordinato sacerdote nella solennità dei Santi Pietro e Paolo. Stiamo parlando di don Giuseppe Provenzano, quando Venerdì pomeriggio del primo luglio del 2022 il suo paese lo ha accolto in un tripudio di festa che aveva il sapore della gioia, ammirazione e rispetto. Da lassù, invece, lo sguardo benedicente di mamma Rosa e papà Antonino a cui non mancheranno le preghiere del loro figliolo sacerdote. Una fausta ricorrenza, dunque, che ha visto impegnati a fare gli onori di casa l’arciprete parroco don Antonino La Paglia e don Massimo Guarino. Presenti all’accoglienza c’erano il fratello Cosimo con la moglie Grazia Maria e la nipotina Alessia, il rettore del seminario don Cataldo Amico con i seminaristi, i due nuovi sacerdoti don Gianluca Tirrito e don Michele Giugno e tanti altri sacerdoti dei paesi limitrofi. Il corteo è inizialmente partito da via Aldisio fino a raggiungere il municipio dove è stato accompagnato solo dai preti e dai familiari. E proprio davanti la Casa Comunale il sindaco Giuseppe Ippolito, presenti le autorità vicili e militari, ha fatto il suo discorso augurale e di benvenuto come anche di ringraziamento, fra gli applausi e gli evviva a Padre Giuseppe. Successivamente, come da tradizione caterinese, dal comune è partita la cavalcata su un cavallo bianco del novello sacerdote don Giuseppe Provenzano con al seguito un calesse dove hanno preso posto, assai compiaciuti, Padre La Paglia e Padre Guarino, attraversando la via Roma e Piazza Garibaldi raggiungendo il piazzale antistante la chiesa Madre, dove c’è stata la benedizione del novello sacerdote e a seguire la sua prima messa nel suo paese natio con la concelebrazione dei confratelli. Una bella pagina caterinese, e della diocesi di Caltanissetta, che ha visto un bagno di folla per le vie della piccola cittadina che ha fatto festa per questa ricorrenza con festoni colorati, lenzuola ricamate appese ai balconi con l’accompagnamento della banda musicale. Al termine della celebrazione, tutti nei locali dell’oratorio, da poco riaperto per volere dell’arciprete parroco padre Antonino La Paglia che si è tanto adoperato per questo spazio per i giovani. Un rinfresco ristoratore ha fatto la sua parte, mentre giravano le immagini video dell’Ordinazione avvenuta in Cattedrale. Festa per Padre Giuseppe Provenzano, dunque, a Santa Caterina Villarmosa, e successivamente, anche per gli altri due novelli sacerdoti nelle rispettive parrocchie. (C’è il video)