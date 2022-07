Mussomeli,consiglio comunale il 14 luglio ore 18, 30

MUSSOMELI -Il presidente avv.Gianluca Nigrelli ha convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, adunanza ordinaria, per il giorno 14 luglio 2022, alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno: 1. Scelta degli scrutatori; 2. Lettura e approvazione verbali seduta precedente; 3. Mozione per la disdetta dei contratti di affitto dei fondi agricoli comunali derivanti

dall’estinzione dell’IPAB “SORCE MALASPINA” e conseguente avviso pubblico. 4. Interrogazione, in forma scritta e orale, relativa a “Lotta al fenomeno del randagismo nel Comune di Mussomeli”; 5. Approvazione rendiconto dell’esercizio finanziario 2019.