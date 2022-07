Lampaert si prende crono e prima maglia gialla al Tour

COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Yves Lampaert vince la prima tappa del Tour de France 2022, la cronometro con partenza e arrivo a Copenaghen di 13,2 chilometri. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl Team, che indossa la prima maglia gialla, taglia il traguardo in 15’17”, precedendo di soli 5″ il connazionale Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e di 7″ lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), vincitore delle ultime due edizioni. Niente da fare per Filippo Ganna del team Ineos Grenadiers: il fuoriclasse azzurro era il favorito della vigilia ma anche a causa di una foratura ha chiuso con il quarto crono a dieci secondi dalla vetta, precedendo l’olandese Mathieu van der Poel. Ottavo posto per l’altro sloveno Primoz Roglic, dietro a Jonas Vingegaard. Domani si torna in strada per la seconda tappa, la Roskilde-Nyborg, di 202,5 chilometri.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).