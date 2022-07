Campofranco. Liquidati i fondi per le piccole e medie imprese. Il sindaco Nuara: “Un lavoro enorme per evitare di perdere il contributo”

CAMPOFRANCO. Sono stati liquidati i contributi alle piccole e micro imprese nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. A renderlo noto è stato il sindaco Sarino Nuara. Il primo cittadino campofranchese ha parlato i “Un iter burocratico durato troppo tempo, oltre un anno, con comunicazioni errate e fuorvianti dei mesi passati che hanno portato un po’ di confusione e che ci hanno spinti a fare un tour de force negli ultimi giorni prima della scadenza, pena la decadenza del contributo totale per i 3 anni di circa € 110.000”.

Il contributo relativo al 2020 per un totale di quasi 50.000 euro, secondo il sindaco, aveva infatti avuto uno stop proprio nei mesi finali prima del termine della scadenza, ovvero il 30 Giugno 2022; È così con il Sindaco Sarino Nuara, insieme ai dipendenti della pulizia municipale Alberto Bellanca e Mauro Castronovo, alla Segreteria Comunale Cettina Nicosia, al vice Sindaco Enrico Lipari ma soprattutto ai dipendenti dell’area finanziaria Erminia Scifo e Giuseppe Baldone, i quali hanno svolto un lavoro enorme proprio nelle ultime ore prima della scadenza, si è riusciti a terminare l’iter e concludere gli atti per la liquidazione delle somme dovute alle attività commerciali, artigianali, ed economiche risultate idonee.

Il sindaco ha inteso ringraziare i “commercialisti” di Campofranco con i quali è stato possibile avviare una sana collaborazione, fondamentale per la buona riuscita della procedura posta in atto. “Un risultato finale – ha concluso – che ha permesso ad oltre trenta attività di avere un po’ di respiro in questo periodo di crisi che si protrae ormai da troppo tempo. L’impegno della nuova amministrazione sarà quello di snellire per i futuri avvisi l’iter burocratico in modo da non arrivare con l’acqua alla gola per la fruizione dei contributi ed evitare così situazioni di stress dettate dalle immani scadenze”.