Caltanissetta. Rischio incendi e ondate di calore. Il Prefetto rinnova l’invito ai sindaci e al Commissario del Libero Consorzio ad adottare tutte le misure necessarie

CALTANISSETTA. In considerazione degli Avvisi emessi dal Dipartimento regionale di Protezione civile su rischio incendi e ondate di calore, i quali per via dalla persistenza delle elevate temperature, stanno facendo registrare su questo territorio provinciale un livello di pericolosità ALTA, nella giornata di oggi il Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia, con apposita missiva indirizzata ai Sindaci e al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ha rinnovato l’invito ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti necessari per prevenire il pericolo di innesco di incendi.

In particolare, il Prefetto ha richiamato l’attenzione sull’imprescindibile esigenza di assicurare, laddove non ancora provveduto, la tempestiva e completa pulizia dei cigli stradali così da attuare un’azione fondamentale nell’ambito della strategia approntata per la prevenzione e il contrasto degli incendi.

Nella circolare, peraltro, la dott.ssa Chiara Armenia ha colto l’occasione per rivolgere ai Sindaci l’invito ad adottare apposite ordinanze sindacali di divieto, nei territori di rispettiva competenza, di uso di petardi, botti e giochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia benché di libera vendita, il cui utilizzo possa costituire fonte di innesco e propagazione di fuochi, specie se in prossimità di aree agricole e boscate, ancor più in considerazione della eccezionalità delle temperature prossime e/o superiori ai 40 gradi già registrate nel nostro territorio provinciale e preannunciate anche per i prossimi mesi estivi dagli Organismi nazionali e regionali di Protezione Civile.