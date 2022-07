Altri medici specialisti italiani e stranieri per l’Ospedale Mussomeli. Pubblicate le graduatorie

Sono state pubblicate questa mattina (lunedì 4 luglio 2022) le altre graduatorie relative alle seguenti specializzazioni: Dirigente Medico di Ortopedia e traumatologia; Dirigente medico di Medicina Fisica e Riabilitativa. “Tutti questi medici hanno fatto richiesta di partecipazione al bando dell’ASP per l’Ospedale M. I. Longo di Mussomeli, spiega il sindaco Catania: ben 8 ortopedici in graduatoria (1 specializzati italiani, 7 specializzati argentini); ben 5 fisiatri in graduatoria (2 specializzati italiani, 2 specializzandi, 1 specializzato argentino). Si conferma ulteriormente che la nostra intuizione di chiedere all’ASP di Caltanissetta un bando di reclutamento localizzato (valido esclusivamente per l’Ospedale M. I. Longo di Mussomeli, aperto anche a medici stranieri) è stata vincente. A giorni le altre graduatorie (pediatria e medicina d’urgenza). Adesso subito le assunzioni e rilancio della nostra chirurgia e del nostro ospedale. Grazie a chi ci ha creduto”