Un metodo insospettabile per sperimentare l’adrenalina più pura

Chi ricerca le esperienze più adrenaliniche, al giorno d’oggi, sembra ignorare del tutto un fatto insieme straordinario e sorprendente: le scariche di emozioni più intense possono scaturire anche da uno stato di calma interiore, da una profonda seduta di meditazione a cui dedicarsi con tutto il proprio essere, senza riserve. Da un’attività intrapresa con il fine di stimolare il proprio benessere mentale e fisiologico, in questo senso, può addirittura nascere una fortissima emozione, come se ci si abbandonasse a un vero e proprio bagno di adrenalina, arricchendo in questo modo il proprio percorso verso il benessere con un’esperienza estremamente elettrizzante. La maggior parte delle persone, in questi ultimi anni, ha cercato con insistenza di dedicarsi alle attività più svariate, nel tentativo di dimenticare le complessità dell’attuale congiuntura storica e di trovare un diversivo alla noia dell’esistenza, migliorando così sensibilmente la qualità delle loro vite. Alcuni si sono affidati all’intrattenimento, immergendosi nella visione di contenuti multimediali reperibili nelle piattaforme online dedicate alle serie televisive e al cinema, mentre altri hanno preferito concentrarsi su se stessi e sulle esperienze da vivere in prima persona, nella convinzione che da questi magici momenti potesse originarsi una sorta di risveglio interiore, una scossa che interrompesse il torpore e la tristezza della loro normale quotidianità.

Dimenticate le esperienze tradizionali

L’adrenalina pura si può sperimentare in modi diversi: uno dei più tradizionali consiste nel lanciarsi da un aereo in volo e nell’atterrare dolcemente a terra con il supporto di un paracadute, un’esperienza indimenticabile (e costosa) che si imprimerà in maniera indelebile nel vostro animo. Anche le montagne russe producono un effetto molto simile, in alcuni casi addirittura più intenso, specialmente a causa di quei pochi, isolati momenti di sospensione in cui ci si trova completamente fermi, in attesa di cadere in basso, o quando i macchinari rotanti causano una completa inversione del corpo, che si ritrova sospeso nel vuoto con il capo rivolto all’ingiù. Altri ancora preferiscono le impareggiabili emozioni del bungee jumping: durante quel salto fatale, tutta la vita di chi compie il gesto è appesa a un filo, in taluni casi nemmeno troppo spesso, e alle sue proprietà elastiche, che provocano un’attenuazione della caduta (nei momenti finali) e un’appena accennata risalita verso l’alto, seguita da un’immediata ricaduta verso il vuoto. In questi momenti, le persone sperimentano alcune delle emozioni più forti che si possano provare nel corso di un’esistenza terrena.

Sedetevi tranquillamente e attendete il risveglio

Ciò che in pochi sanno, tuttavia, è che questo stato di euforia, di eccitazione e di estasi, che normalmente dura pochi secondi, si può provocare anche in altri modi, molto più pratici e sicuramente meno costosi, associando la scarica emozionale dell’adrenalina alla ricerca delle sensazioni che innescano il benessere del corpo, dando vita in questo modo a un’esperienza senza precedenti in cui trovano spazio le scariche elettrizzanti, il piacere corporeo e il benessere. I risultati non si ottengono subito: chiunque vi suggerisca un effetto da sperimentare immediatamente, durante la prima seduta di meditazione, vi sta quasi sicuramente prendendo in giro. Le emozioni suscitate dalla completa realizzazione della propria mente, ottenibili mediante la meditazione, rappresentano il risultato di un percorso di preparazione che può durare settimane, mesi o addirittura anni, e che culmina con una specie di risveglio che scuoterà per intero tutto il vostro essere, provocando una cesura netta con il passato. Per ottenere qualcosa di simile bisogna innanzitutto sedersi nella posizione corretta, tenendo gli occhi semiaperti e cercando di non concentrarsi su nessun pensiero in particolare, in uno stato di perfetta calma. I saggi del passato, per ottenere i massimi benefici dalle proprie sedute, erano soliti fissare il muro per ore intere, senza fare assolutamente nulla. L’intensità della scarica arriva quando meno ve l’aspettate, quando non ci pensate: se meditate con l’obiettivo di ottenere queste sensazioni, non le sperimenterete mai. Quando si medita, infatti, bisogna dimenticarsi anche del motivo per cui lo si sta facendo.

Per provare l’adrenalina più autentica non bisogna andare lontano: a volte basta cercare una stanza tranquilla, sedersi a gambe incrociate e socchiudere gli occhi, senza aspettarsi nulla.