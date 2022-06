Tragedia nel ragusano. Trovato morto in campagna un uomo di 72 anni che, tentando di dar fuoco a sterpaglie, sarebbe stato avvolto dalle fiamme

Tragedia nelle campagne del ragusano. Un uomo di 72 anni è stato trovato morto in un terreno in contrada Graffetta , lungo la strada provinciale Pozzallo – Ispica per un incendio che ha coinvolto circa 10 ettari di terreno. Il pensionato – che abitava a Pozzallo – aveva raggiunto il terreno di sua proprietà per piccoli lavori di sistemazione.

Pare che, nel tentativo di bruciare un cumulo di sterpaglie sarebbe stato avvolto dalla fiamme, non riuscendo controllare il fuoco. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, provenienti da Modica e Ragusa, e squadre AIB Forestale, il 118 e i carabinieri della stazione di Pozzallo per i rilievi del caso.