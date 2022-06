Sicilia, Palermo: ascensore precipita dal quinto piano, tre persone ferite in gravi condizioni

Un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio, a Palermo.

Dentro c’erano due operai e una donna, che sono rimasti gravemente feriti. I tre, portati in codice rosso agli ospedali Civico, Policlinico e Buccheri La Ferla, hanno fratture gravi. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale del 118. Gli agenti sono al lavoro per chiarire le cause dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, i due operai stavano lavorando alla manutenzione dell’ascensore quando le funi si sarebbero spezzate facendo cadere la cabina da un’altezza di oltre 15 metri. In particolare, si sta cercando di capire come mai all’interno ci fosse una terza persona