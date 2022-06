Sicilia, da anni maltrattava gli anziani genitori: denunciato 44enne

Maltrattava da tempo i suoi genitori anziani: un uomo di 44 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia a Custonaci, in provincia di Trapani. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto da parte delle vittime, appurando come l’uomo avrebbe aggredito verbalmente i genitori dopo aver messo a soqquadro l’intero appartamento.

Dalle indagini eseguite dagli inquirenti è emerso che sono stati svariati, nel tempo, gli episodi di violenza che il 44enne avrebbe messo in atto contro il padre e la madre.

In maniera cautelativa i Carabinieri di Custonaci hanno proceduto inoltre al ritiro del porto d’armi nonché di un fucile da caccia calibro 12 e 160 cartucce legalmente detenute dal deferito.