Serradifalco. Chiesta dalla Giunta anticipazione di tesoreria per il 2022

SERRADIFALCO. Anticipazione di tesoreria 2022 con l’utilizzazione delle entrate a destinazione vincolata. E’ il provvedimento assunto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio. In particolare, l’esecutivo ha chiesto all’Istituto bancario tesoriere, l’Unicredit, l’anticipazione di tesoreria nel limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell’entrata.

Si è trattato di un passaggio tecnico determinato dal fatto che gli Enti Locali possono disporre l’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il funzionamento di spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile. L’indebitamento per anticipazione di Tesoreria non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell’entrata.

Le entrate accertate dal rendiconto anno 2020, che è l’ultimo ad essere stato approvato nel marzo di quest’anno, afferenti i primi tre titoli sono state pari a 6.382.949,45 euro. I tre dodicesimi ammontano ad 1.595.737,36 euro. E’ stata pertanto autorizzata l’anticipazione di Tesoreria. Tale anticipazione di cassa sarà utilizzata su specifica richiesta che potrà essere avanzata da parte del servizio di ragioneria del Comune.

Lo stesso ufficio di ragioneria comunale provvederà poi anche all’eventuale calcolo degli interessi per quelle somme che dovessero essere anticipate da parte dell’Istituto bancario dell’Unicredit con il quale, di recente, l’amministrazione comunale ha prorogato il servizio della tesoreria comunale.