Santa Caterina. Oggi niente distribuzione idrica in alcune zone del centro abitato

SANTA CATERINA. Caltaqua ha reso noto che, a causa del mal funzionamento di una valvola di uscita, oggi nel comune di Santa Caterina non è stato possibile effettuare la distribuzione nelle seguenti zone:

Via libertà, Via avvocato Gallina, Via San Francesco, Piazza Garibaldi, Via xx settembre, Cimitero, Via Monaco e via Dante. La distribuzione riprenderà regolarmente nella giornata di domani, 15 giugno . La distribuzione nelle restanti zone è regolare. I tecnici sono a lavoro per risolvere l’inconveniente.