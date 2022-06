San Cataldo. La Casa di Cura “Regina Pacis” ricerca Tecnico Sanitario di Radiologia

SAN CATALDO. La Casa di Cura Regina Pacis ricerca un Tecnico Sanitario di Radiologia da inserire al suo interno. I requisiti che deve possedere sono:

-Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia;

-Iscrizione all’Ordine dei TSRM;

-Disponibilità immediata.

A questa figura sarà affidata la gestione dei servizi diagnostici di Radiologia, Tomografia Computerizzata, RMN; l’esecuzione o supervisione di esami diagnostici su indicazione del personale medico. Il TSRM svolgerà le mansioni richieste autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie. Previsto per lui un contratto di collaborazione in Libera Professione. Per partecipare bisogna inviare un proprio curriculum vitae all’indirizzo email urp@casadicurareginapacis.com. Per informazioni si può telefonare allo0934 – 572815