San Cataldo. Anche quest’anno tanti ruoli importanti nel panorama musicale internazionale per il maestro Raimondo Capizzi

SAN CATALDO. Anche quest’anno il giovane maestro Sancataldese Raimondo Capizzi, direttore e fondatore della Giovane Orchestra Sicula, ad oggi unica Orchestra attiva da più di 9 anni nel circondario del Centro Sicilia, ricoprirà ruoli importanti nel panorama musicale internazionale.

Confermato anche quest’anno come direttore musicale del Nations Award al Teatro Antico di Taormina, giunto quest’anno alla 16esima edizione, che si svolgerà dal 15 al 17 luglio a Taormina e che, grazie ad EvenTao, torna a premiare i grandi, tra i quali in passato Woody Allen, Gerard Depardieu, Abel Ferrara, Jean Sorel, Nicola Piovani, Ferzan Ozpetek, Ronaldinho e molti altri.

Confermato anche al Teatro Comunale di Vicenza con International Lyric Academy come orchestra manager per le opere Suor Angelica, Gianni Schicchi, il Flauto Magico e direttore per l’opera The Old Maid ad the Thief di Menotti dal 13 al 23 luglio.

Ritorna al Teatro Antico di Taormina come orchestra manager per le opere Aida e La Traviata replicate a Terrasini e Valle dei Templi 19, 21, 24, 26 e 27 agosto. Una intensa attività che, oltre ai concerti che presenterà con la Giovane Orchestra Sicula, porterà in alto il nome della Sicilia anche al di fuori dei confini isolani.

Il giovane maestro è stato accademico della LCA di Londra, dell’internazionale di Imola e del Conservatorio di Padova e così si esprime: – “le opportunità vanno sempre accolte, grandi o piccole che siano, quello che contano sono le esperienze, le quali possono comunque aprire delle strade. Ho sempre studiato fuori per portare qualcosa di nuovo alla mia terra e continuerò a farlo fin quando ne avrò le forze, ma non abbandonerò mai la mia Sicilia e il progetto della Giovane Orchestra Sicula che ormai si avvicina ai 10 anni di fondazione.”