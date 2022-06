Pnrr, Speranza “Fondi contro rischi ambientali e climatici su salute”

ROMA (ITALPRESS) – “Le ondate di calore che stanno colpendo l’Italia e l’Europa rappresentano un campanello d’allarme sui cambiamenti climatici e il nostro modello di sviluppo.

Abbiamo sempre più bisogno di un approccio olistico alla salute, quello che in inglese viene chiamato One Health. Vuol dire che la salute umana, quella animale e quella dell’ambiente, sono una sola cosa. Prendersi cura dell’ambiente vuol dire prendersi cura dell’uomo e viceversa”. Così su Facebook, il ministro della Salute, Roberto Speranza che aggiunge: “Anche per questo, con i fondi del PNRR, abbiamo istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici. Sarà uno strumento importante per rispondere a questa sfida cruciale”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).