Pesistica. Titolo italiano assoluto per i nisseni Claudio Scarantino (Nucleo della Gioventù) e Federico La Barbera (Fiamme Oro)

La pesistica nissena in festa per i titoli italiani assoluti conquistati da Federico La Barbera nei 55 kg e da Claudio Scarantino nei 61 kg. I due giovanissimi pesisti nisseni hanno vinto le rispettive gare nell’edizione 2022 che si sta disputando a Milano.

Federico La Barbera, portacolori del gruppo Fiamme Oro di Caltanissetta, ha conquistato la medaglia d’oro nello strappo sollevando 102 kg, dopo di che si è ripetuto nello slancio sollevando 130 kg per un totale di 232 kg. Per lui un tris d’oro che vale il titolo italiano assoluto di categoria.

Federico La Barbera (Fiamme Oro) primo nei 55 kg, Manuel Di Maria (Fiamme Oro) terzo

Nella stessa categoria da ricordare il terzo posto di Manuel Di Maria (Fiamme Oro) e il quinto di Leandro Meli (Ercole) anche lui nisseno e anche lui tra i primi cinque in Italia.

Claudio Scarantino (Nucleo della Gioventù), fratello di Mirco e figlio di Giovanni Scarantino, s’è addirittura superato, dal momento che lui è arrivato a Milano solo nella mattinata di ieri con un volo aereo proveniente dal Messico dove aveva fatto il quarto posto assoluto ai Mondiali Youth.

Claudio Scarantino, tuttavia, nonostante la gran fatica, ha conquistato anche lui tre ori: nello strappo con 100 kg, nello slancio con 124 kg e nel totale con 224 kg. Per lui la laurea di campione italiano assoluto e la grande gioia di una vittoria che ha condiviso con i suoi genitori che si sono recati a Milano per sostenerlo in un’impresa che, ancora una volta, propone il movimento della pesistica nissena ai vertici del sollevamento pesi nazionale.