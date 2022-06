Mussomeli, ragazzi Istituto Comprensivo Paolo Emiliani Giudici con attività extracurriculari. “Sportiva…mente Atletica e Calcio” e “Finalmente in movimento”. E’ ripartenza.

MUSSOMELI – La Giornata di lunedì 6 Giugno, per gli alunni dell’istituto Comprensivo Paolo Emiliani Giudici diretto dal Dirigente Scolastico Alessandra Camerota è stata una bella giornata di gioco e di coinvolgimento all’insegna dello sport. Quest’anno, dopo due anni di stop, si sono riprese le attività extracurriculari. Più di un centinaio di alunni della scuola primaria ha partecipato ai Progetti “Sportiva…mente Atletica e Calcio” e “Finalmente in movimento” coordinati dall’insegnante Geppina Messina e realizzati dai docenti Carmelina Scannella, Francesca Munì e Patrizia Giovino. La manifestazione si è svolta nella palestra Salvatore Palumbo alla presenza dell’assessore all’istruzione Jessica Valenza e dell’assessore allo Sport Seby Lo Conte. Per tutti gli intervenuti, si è trattato, di un bel momento di socialità, di condivisione, di unione all’insegna del movimento e di una ritrovata normalità.