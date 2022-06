La raccolta “Io racconto il mare” contenente il fumetto “Sara e Said” degli alunni del King di Caltanissetta selezionata al Comic-Con International di San Diego in California

Il fumetto “Sara e Said” prodotto dagli alunni di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Rosa Cartella, è stato selezionato al Comic-Con International di San Diego. Esso fa parte di un volume che raccoglie tutti i fumetti vincitori del concorso “Io racconto il mare a fumetti”, organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione ed edito dalla casa editrice AG Book Publishing di Roma, diretta da Angela Cristofaro.

Il concorso ha coinvolto gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale, al fine di sensibilizzarli alla protezione dell’ambiente marino e al primo soccorso in mare. Il fumetto “Sara e Said” si è aggiudicato il primo premio 2021 per la sezione Scuola Primaria, esso tratta il tema dei migranti. Gli studenti durante il percorso didattico sono stati seguiti dal docente Salvatore Siina. Dal 21 al 24 luglio 2022, l’opera “Io racconto il mare a fumetti” sarà presente al Comic-Con International, la più grande convention di intrattenimento e fumetti multigenere che si tiene ogni anno a San Diego, in California.

La fiera ogni anno ospita le case editrici provenienti da tutto il mondo, autori, fumettisti ed attori famosi, molti dei quali interpreti degli eroi Marvel. La preside Rosa Cartella, da sempre in prima linea nel promuovere le attività inerenti alla scrittura creativa, si è detta soddisfatta del risultato raggiunto dagli alunni. Ha tenuto a sottolineare l’importanza del fumetto come arte figurativa immediata, con l’uso un tipo di linguaggio espresso al discorso diretto, capace di catturare l’interesse e l’attenzione dei discenti e invogliarli a produrre sceneggiature efficaci, coerenti e coese nelle loro parti.

Il tema affrontato dagli alunni, cioè quello dei migranti, mette in luce l’importanza di guardare il mondo circostante per accorgersi che esistono problematiche sociali rilevanti. Il tutto nell’ottica della formazione, nelle future generazioni, di una coscienza civica di cittadino attivo, in particolare, sulle norme di primo soccorso in mare.

