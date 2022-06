Giappone: una ciliegia venduta 280 euro.

Alla prima asta dell’anno nella città di Hachinohe, tra le circa 50 confezioni che erano in vendita, contenenti 15 dei frutti più pregiati, una scatola è stata venduta per 600.000 yen, pari a 4.220 euro. Si tratta di una qualità pregiata dal sapore dolce e molto gradevole al palato. Le ciliegie devono avere una grandezza superiore ai 2,8 cm e un contenuto di zucchero di 20 gradi. In Giappone le chiamano “Aomori heartbeat”, “battiti del cuore di Aomori” e sono state sviluppate in un centro di ricerca. “Questi sono frutti che non si possono trovare in nessun altro posto”, ha detto al termine dell’asta cittadina la vincitrice, Kyoko Nagatsuka . ( Lello Lombardo)