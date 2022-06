Domani conferenza stampa del presidente regionale della Figc, il nisseno Sandro Morgana

Nella giornata di domani, martedì 28 giugno, alle ore 10:30, nella Sala Conferenze del Comitato Regionale Sicilia, a Ficarazzi in via Orazio Siino, il dott. Sandro Morgana, presidente regionale della Federcalcio, incontrerà la stampa per fare il punto sugli esiti della stagione 2021-22 e per esporre i programmi in vista della prossima annata agonistica.

Si tratta di un evento nel corso del quale il presidente nisseno della Figc regionale avrà modo di esporre quelle che saranno le linee operative per la nuova stagione sportiva.