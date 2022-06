Catania: padre bimba morta sul luogo ritrovamento, disperato davanti a Carabinieri

Il padre di Elena, la bambina di quasi 5 anni, trovata morta in via Turati, a Mascalucia, in provincia di Catania, in seguito alla segnalazione della madre, avrebbe appena lasciato il luogo nel quale è stato ritrovato il corpo della figlia. L’uomo si sarebbe recato sul posto insieme alla sua nuova compagna.

Avrebbe mostrato la sua disperazione davanti ai Carabinieri. Il padre e la madre della bambina non stavano più insieme da un po’. La casa dove viveva la coppia si trovava a circa 400 metri dal luogo nel quale è stato ritrovato il cadavere della bambina.

Il cadavere, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe stato sotterrato in parte. Sul posto è arrivato il comandante del reparto provinciale di Catania. In corso rilievi da parte del reparto scientifico.