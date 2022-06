Catania, funerali bimba uccisa: papà accarezza bara, fuori da Cattedrale volano palloncini bianchi

La bara bianca di Elena, la bambina uccisa dalla propria madre a Mascalucia, ha lasciato la cattedrale di Catania per giungere sul sagrato della chiesa, dove si e’ svolto il rito funebre.

Ad attendere l’uscita della piccola bara di Elena sul sagrato della cattedrale centinaia di persone che gridavano “Elena, Elena”. Quando il feretro e’ stato portato fuori sono volati in cielo palloncini bianchi con attaccate le foto della bimba.

Per un po’ il papa’ della bimba si e’ fermato sulla bara, l’ha accarezzata, in lacrime. Il corteo funebre ha lasciato piazza Duomo da porta Uzeda per il cimitero di Mascalucia nel quale la bambina sara’ seppellita.