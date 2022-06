Campofranco. In arrivo finanziamento di oltre 2 milioni di euro per la scuola

CAMPOFRANCO. “E’ stata una delle pagine piu’ tristi degli ultimi 5 anni per la nostra comunità, quella che ha visto la chiusura del plesso scolastico Don Bosco che ospitava la scuola materna ed elementare con annessa palestra e mensa scolastica. A seguito delle prove di carotaggio antisismiche, svolte nel 2019 sono emersi valori allarmanti tali da “obbligare” il Sindaco, supportato dagli atti e dal Responsabile dell’Area Tecnico Ambientale ing. Di Giuseppe, a firmare l’ordinanza di chiusura e il conseguente trasferimento delle classi in altro plesso.

Ma di certo non si è stati con le mani in mano, oltre a trovare una soluzione immediata per la popolazione scolastica e dopo un iter cominciato proprio 3 anni fa, la vicenda si avvia alla sua conclusione burocratica con l’arrivo di un finanziamento del PNRR, si spera a breve, che consentirà l’intervento di abbattimento e ricostruzione del plesso alle esigenze attuali e con criteri innovativi”. Ad annunciarlo è stato il sindaco uscente Rino Pitanza.

Questo è anche quanto discusso nei vari incontri con i funzionari regionali dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e con l’ex assessore regionale Roberto Lagalla che il Sindaco aveva invitato a Campofranco per discutere e per far conoscere di persona la nostra scuola chiusa per le note vicende. Già in quella occasione avevo trovato massima disponibilità nella persona e nella figura istituzionale del prof. Lagalla. “Campofranco – ha concluso il sindaco uscente – sarà uno degli otto comuni della Sicilia ad essere interessato per i finanziamenti in materia scolastica e di questi livelli, con la certezza che i nostri ragazzi possano presto avere un ambiente dove crescere in sicurezza e con tutto quanto serve per un percorso scolastico, sociale e umano.”