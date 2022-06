Caltanissetta, venerdì “Il Silenzio del Sudore” in ricordo dell’omicidio di Adnan Siddique

Venerdì 17 giugno dalle ore 18.30, alla Casa delle Culture e del Volontariato di Caltanissetta, si terrà un evento celebrativo in ricordo dell’anniversario dell’omicidio di Adnan Siddique.

“Un momento per rinnovare il ricordo del sacrificio ed il coraggio del giovane cittadino nisseno di origine pakistana, a due anni dal suo barbaro omicidio avvenuto il 3 giugno 2020, e per fare il punto sulla lotta al caporalato nella Sicilia centrale” hanno commentato gli organizzatori.

L’evento prevede anche interventi musicali del gruppo vocale “Amoris Lætitia”; al termine del dibattito, sarà effettuata la proiezione del reportage “IL SILENZIO DEL SUDORE”, il pregevole lavoro – diretto da Elia Miccichè, studente diplomando della Scuola Nazionale di Cinema – che prende spunto dall’efferata uccisione di Adnan per svelare un sistema criminale attorno al fenomeno in questione.

“Adnan Siddique – ha ricordato il sindaco Roberto Gambino lo scorso 3 giugno durante la deposizione di una lastra in marmo celebrativa (nella foto di copertina) – è un esempio di coraggio rettitudine e lealtà, che è stato ucciso per aver scelto di aiutare i suoi connazionali a denunciare il lavoro nero ed il caporalato. Il comune è costituito parte civile nel processo che si sta svolgendo per la morte di Andnan. Noi saremo lì fino all’ultimo giorno quello della sentenza, noi saremo lì, finché non sarà fatta luce su quanto accaduto. Lo dobbiamo ad Adnan alla sua famiglia, a noi stessi ed alla nostra città”.