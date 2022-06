Caltanissetta. Tutela per l’ambiente: il Lions Club dei Castelli offre alberello di quercia

CALTANISSETTA. In occasione della Giornata europea per la Fondazione Internazionale dei Lions Clubs, il Lions Club Caltanissetta dei Castelli (Presidente Antonio Alberto Stella e Segretario Salvatore Notarstefano), in collaborazione con il Leo Club Caltanissetta dei Castelli (Presidente Andrea Bonelli e Segretario Jacqueline Rinaldi) offre un alberello di Quercia (o Roverella o Leccio o Sughera o Bagolaro) a chi effettua un versamento minimo a favore della Fondazione.

La Fondazione è da sempre impegnata in tutto il mondo a favore di chi ha bisogno, ma anche per l’ambiente; ecco perchè, grazie alla gentilissima collaborazione con il Servizio 10 – Servizio per il territorio di Caltanissetta del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (ex Forestale), il “Caltanissetta dei Castelli” vuole dare un segnale di rispetto e tutela verso l’ambiente: invece di gadget fini a se stessi, offrire un alberello da piantumare è un forte segnale che i Lions vogliono lanciare al mondo intero.

L’appuntamento è domenica 12 giugno 2022, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 in via Borremans 21 a Caltanissetta, davanti il Bar Black & White.