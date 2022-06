Caltanissetta. Il 28 giugno primo appuntamento con il progetto “Itinerari di Legalità” con presentazione del libro di Luciano Ricifari “E se fosse vero. La vita come mi è capitata”

CALTANISSETTA. Martedì 28 Giugno il primo appuntamento del progetto “Itinerari di Legalità”, promosso dall’UEPE di Caltanissetta ed Enna con la presentazione del libro di Luciano Ricifari “E se fosse vero. La vita come mi è capitata”. Prendersi cura degli altri per curare anche se stessi. E’ uno dei temi più importanti del nuovo libro di Luciano Ricifari, dal titolo “E se fosse vero. La vita come mi è capitata”, che verrà presentato a Caltanissetta Martedì prossimo 28 Giugno 2022 alle ore 18.30 al Punto G nella scalinata di Piazza Mercato Grazi.

La presentazione di questo libro è il primo dei sei eventi che l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta-Enna, organizza in collaborazione con l’associazione culturale di promozione turistica INNER SICILY, e dal titolo “Itinerari di Legalità”, e che nel periodo giugno/novembre propone un ricco programma di eventi.

Martedì sera il programma prevede alle 18.30 i saluti di Chiara Armenia, Prefetto di Caltanissetta, Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, e Marcella Natale, assessora alla cultura del Comune di Caltanissetta. Introdurrà l’incontro Rosanna Provenzano, direttrice dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta ed Enna, e presenteranno il progetto “Itinerari di Legalità” Irene Bonanno e Pasquale Carlo Tornatore, presidente e vice presidente dell’associazione Inner Sicily.

La presentazione del libro sarà moderata da Maria Luisa Mondello, Psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva, presidente del Centro Studi Martha Harris, ed interverranno Carlo Alberto Romano, professore di criminologia penitenziaria dell’Università di Brescia, Pietro Andrea Cavaleri, psicologo e didatta ordinario presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, e Giovanni Devastato, professore del dipartimento di scienze sociali ed economiche presso La Sapienza di Roma.

La mattina l’autore Luciano Ricifari incontrerà alle ore 9 i detenuti del carcere di San Cataldo, alla presenza della direttrice Francesca Fioria, e con la partecipazione della Presidente del Tribunale di Sorveglianza Renata Giunta. Il libro “E se fosse vero. La vita come mi è capitata”, è l’autobiografia dell’autore, Luciano Ricifari. Da quando viene al mondo a quando, dopo le avventure da ragazzo pieno di gioia di vivere, il calcio e gli amori giovanili, in una sera di mezza estate, “avverte” il richiamo dell’anima a iscriversi a Medicina e a lavorare in Africa. E così accade. Poi la Vita, la famiglia, gli incontri, le “coincidenze sincroniche” che gli capitano come per magia, lo conducono verso una nuova visione di se stesso e del significato della Vita e di ciò che gli è capitato. E ai giovani d’età e a quelli nell’anima rivolge, avendolo vissuto in se stesso, il suo “appello”: L’Amore incondizionato, a partire da quello per se stessi, è il vero motore inesauribile dell’Universo, e siamo tutti chiamati a veicolarlo attraverso di noi, nel mondo.

Il Progetto Itinerari di Legalità è rivolto a chi sconta una pena all’esterno del carcere ma anche ai detenuti e, più in generale, all’intera comunità e si snoda attraverso percorsi formativi aventi a tema la legalità, la cura, l’ambiente, l’incontro con il paesaggio, l’arte e la bellezza. Si tratta di percorsi e intrecci di storie utili a ricreare legami e a favorire la partecipazione e l’inclusione nella vita comunitaria.