Durante il volo da Marsh Harbour ( Bahamas)- destinazione Fort Pierce (Florida), sul piccolo Cessna 208 Caravan ci sono solo il pilota e un passeggero. Improvvisamente il pilota si sente male e il passeggero (senza esperienza) viene guidato passo dopo passo, dai controllori di volo, a far atterrare l’aereo. L’operazione è riuscita perfettamente e i protagonisti non dimenticheranno il martedì 10 maggio 2022. L’ente Usa per l’aviazione: «È un miracolo!».