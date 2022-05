Ultimo, il 25 maggio esce nuovo singolo “Vieni nel mio cuore”. Tour, in Sicilia: due date a Catania

Esce il 25 maggio “Vieni nel mio cuore”, il nuovo singolo di Ultimo, che anticipa il tour negli stadi, in partenza il prossimo 5 giugno dallo Stadio Comunale di Bibione e che proseguira’ per 14 date in giro per l’Italia. Scritto e prodotto tra Roma e Los Angeles, durante la ripresa delle prove in vista della tourne’e, “Vieni nel mio cuore” e’ il brano con cui Ultimo – reduce dalla collaborazione internazionale con Ed Sheeran, in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “2step” -ribadisce il suo legame indissolubile con i concerti. E’ un invito a raggiungerlo li’, negli stadi, dove si sente davvero vivo. Un’anteprima del brano e’ disponibile, in esclusiva, sul profilo TikTok del cantautore. Il tour al via, per il quale sono gia’ stati venduti oltre 550.000 biglietti, fara’ di Ultimo l’artista italiano piu’ giovane di sempre a intraprendere una tourne’e negli stadi. Queste tutte le date: 5 giugno Bibione, 11 e 12 giugno Firenze, 17 giugno Ancona, 22 giugno Torino, 25 e 26 giugno Napoli, 30 giugno Modena, 3 luglio Bari, 7 luglio Pescara, 11 e 12 luglio Catania, 17 luglio Roma (Circo Massimo), 23 e 24 luglio Milano.